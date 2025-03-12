За года внешнеторговый оборот Башкирии увеличился более чем на 6%

Внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Как сообщила глава Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева, экспорт увеличился на 4,2%, а импорт — на 12,2%.
Больше половины экспорта (55,9%) приходится на несырьевые и неэнергетические товары. Всего же экспорт составляет 71,1% от общего объема внешнеторгового оборота.
Болычева отметила, что Башкирия сотрудничает с 103 странами. Она подчеркнула, что основные партнеры — это Китай, Турция, Индия, Казахстан, Тунис, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Бразилия и Ливия. На эти страны приходится почти 78,9% экспорта и 74,7% внешнеторгового оборота.
Министр также добавила, что республика активно работает с Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и другими регионами. Она отметила, что российская экономика доказала свою устойчивость, и Башкирия использует этот потенциал для развития международных связей.
Для укрепления связей с зарубежными партнерами, сообщает правительство Башкирии, республика расширяет сеть своих представительств за границей. Уже работают офисы в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции, Китае и ОАЭ.
Кроме того, власти отмечают, что республиканские предприятия могут получить поддержку от регионального Центра поддержки экспорта. По данным на конец января 2025-го, уже 110 компаний из 1059, обратившихся за помощью, заключили контракты.
— Услугами группы Российского экспортного центра воспользовались 193 экспортера. Объем поддержанного экспорта на сегодня составляет 107 миллионов долларов, — сообщает правительство Башкирии.
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