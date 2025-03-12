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Лукашенко снял с должности начальника Академии МВД

Начальник Академии МВД Беларуси освобожден от должности указом Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко снял с должности начальника Академии МВД генерала-майора милиции Александра Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Указ об освобождении начальника Академии МВД от должности Александр Лукашенко подписал в среду, 12 марта. Документу присвоен номер 106.

«Генерал-майор милиции Александр Васильев освобожден от должности начальника учреждения образования “Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь” и зачислен в распоряжение Министра внутренних дел», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря Лукашенко снял с должности двух судей Верховного суда.

А в кадровый день 10 марта Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка.

Кроме того, в тот же день Лукашенко назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер: «Говорят, характер тот, не тот».