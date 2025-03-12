Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 12 марта побит температурный рекорд

В Ростове-на-Дону установлен новый температурный рекорд 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

12 марта в Ростове-на-Дону был установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся выше +19 градусов. Последний раз такие высокие температуры наблюдались в 2023 году, когда максимальная температура составила +15,9 градуса. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

Для сравнения, самый низкий температурный показатель в городе зафиксирован в 1929 году, когда термометры показали −20 градусов.

Согласно последним прогнозам синоптиков, на ближайшие дни ожидается ещё большее повышение температуры, что повышает вероятность новых рекордов.

Стоит отметить, что аналогичная теплота наблюдалась в Ростове этим летом, когда за короткий промежуток времени было установлено множество температурных рекордов.