В Ростове 12 марта побит температурный рекорд

12 марта в Ростове-на-Дону был установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся выше +19 градусов. Последний раз такие высокие температуры наблюдались в 2023 году, когда максимальная температура составила +15,9 градуса. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.
Для сравнения, самый низкий температурный показатель в городе зафиксирован в 1929 году, когда термометры показали −20 градусов.
Согласно последним прогнозам синоптиков, на ближайшие дни ожидается ещё большее повышение температуры, что повышает вероятность новых рекордов.
Стоит отметить, что аналогичная теплота наблюдалась в Ростове этим летом, когда за короткий промежуток времени было установлено множество температурных рекордов.