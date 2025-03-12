В Ростове 12 марта побит температурный рекорд

12 марта в Ростове-на-Дону был установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся выше +19 градусов. Последний раз такие высокие температуры наблюдались в 2023 году, когда максимальная температура составила +15,9 градуса. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.