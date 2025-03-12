Депутаты Башкирии намерены принять участие в обсуждении законопроект о бездомных собаках

Парламентарии Башкирии примут участие в обсуждении проекта федерального закона, который направлен на предупреждение нападений бродячих собак на людей. Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект в грядущий вторник — 18 марта.
Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев прокомментировал ситуацию, отметив, что действующая система мер по обращению с бездомными животными не справляется с обеспечением безопасности людей. Он подчеркнул, что случаи нападений бродячих собак на людей продолжают происходить, и это вызывает серьезную обеспокоенность.
Толкачев заявил, что, если мать боится отпустить ребенка на улицу из-за страха перед собаками, значит, систему нужно менять. Он напомнил, что человеческая жизнь является высшей ценностью, и право на жизнь закреплено конституцией. По его словам, необходимо выстроить такую систему, где собаки будут гуманно и разумно интегрированы в общество, а не наоборот.
Спикер парламента также отметил, что любые решения должны быть основаны на принципах гуманности как по отношению к людям, так и к животным. Он добавил, что защита нужна и людям, и собакам. Толкачев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность людей от агрессии животных, но также защитить самих животных от жестокости, голода и страданий. Он выразил надежду, что новый законопроект правильно расставит приоритеты.
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