Депутаты Башкирии намерены принять участие в обсуждении законопроект о бездомных собаках

Спикер парламента также отметил, что любые решения должны быть основаны на принципах гуманности как по отношению к людям, так и к животным. Он добавил, что защита нужна и людям, и собакам. Толкачев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность людей от агрессии животных, но также защитить самих животных от жестокости, голода и страданий. Он выразил надежду, что новый законопроект правильно расставит приоритеты.