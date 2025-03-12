Команда «Зенит» забила гол в ворота «Ростова»

Внимание нескольких защитников было приковано к Лусиано, что позволило ему отдать передачу на левый фланг, где находился Горшков. Последний выполнил прострел вдоль ворот, а Кассьерра, оказавшийся в нужном месте в нужное время, с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.