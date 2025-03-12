Команда «Зенит» забила гол в ворота «Ростова»

Футболисты команды «Зенит» забили гол в ворота ФК «Ростов». Об этом сообщили на официальной странице донской футбольной команды. Матч проходит 12 марта на стадионе «Ростов Арена».
Так, Матео Кассьерра, нападающий «Зенита», вывел свою команду вперед, забив первый гол в матче. Первый гол был забит на 79-й минуте матча. Болельщики команды на трибунах ликовали. Ерохин выполнил скидку, Гонду вступил в борьбу с Сако непосредственно у штрафной площади соперника.
Внимание нескольких защитников было приковано к Лусиано, что позволило ему отдать передачу на левый фланг, где находился Горшков. Последний выполнил прострел вдоль ворот, а Кассьерра, оказавшийся в нужном месте в нужное время, с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.