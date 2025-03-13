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К аэропорту «Бегишево» подведут ж/д пути

К аэропорту Бегишево подведут ж/д пути, чтобы жители могли удобно добираться до аэропорта на поезде. Об этом заявил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Источник: ИА Татар-информ

Также, как он написал в своем телеграм-канале, в «Бегишево» отремонтируют взлетно-посадочную полосу. Причем ремонт произведут без остановки работы аэропорта.

«Уверен, что эти изменения сделают “Бегишево” еще более современным и удобным для пассажиров, а также дадут новый импульс развитию экономики всего Нижнекамского района и города», — написал Муллин.

Аэропорт «Бегишево» имени Н. В. Лемаева расположен в 24 км от Нижнекамска. Он является международным аэропортом федерального значения в Татарстане и обслуживает города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и другие. Аэропорт также пользуется спросом у жителей Ижевска, так как является ближайшим к нему международным аэропортом.