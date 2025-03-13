К аэропорту «Бегишево» подведут ж/д пути

Аэропорт «Бегишево» имени Н. В. Лемаева расположен в 24 км от Нижнекамска. Он является международным аэропортом федерального значения в Татарстане и обслуживает города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и другие. Аэропорт также пользуется спросом у жителей Ижевска, так как является ближайшим к нему международным аэропортом.