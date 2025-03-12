Моют тротуары и остановки, чистят обочины и обрезают деревья: В Ростове-на-Дону стартовала «генеральная уборка»

Так, коммунальщики уже приводят в порядок дороги: очищают от наносного грунта, подрезают нависшую над бордюром землю, чтобы она не растекалась на проезжую часть во время дождя. Эти работы выполняются и вручную, и механически: два дня назад на маршруты впервые вышли так называемые машины-пылесосы — они собирают пыль с проезжей части. Дорожные ограждения моют, во всех районах подметают тротуары, проводят патрульную уборку случайного мусора и из урн. В ближайшие дни начнут мойку тротуаров и остановок.