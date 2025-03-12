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Моют тротуары и остановки, чистят обочины и обрезают деревья: В Ростове-на-Дону стартовала «генеральная уборка»

Коммунальные службы приступили к «генеральной уборке» Ростова.

Источник: Комсомольская правда

С приходом тепла в Ростове-на-Дону стартовала генеральная уборка. Причем погода позволила начать наводить порядок в городе даже раньше официального старта «Месячника чистоты», который назначен на 17 марта. Эту тему обсудили в среду, 12 марта, на оперативном планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону.

Так, коммунальщики уже приводят в порядок дороги: очищают от наносного грунта, подрезают нависшую над бордюром землю, чтобы она не растекалась на проезжую часть во время дождя. Эти работы выполняются и вручную, и механически: два дня назад на маршруты впервые вышли так называемые машины-пылесосы — они собирают пыль с проезжей части. Дорожные ограждения моют, во всех районах подметают тротуары, проводят патрульную уборку случайного мусора и из урн. В ближайшие дни начнут мойку тротуаров и остановок.

Стартовала генеральная уборка и в парке Авиаторов, где собирают мусор, обрезают разросшиеся деревья и спиливают аварийные, чистят бордюры и подметают и не только. Также в прогулочной зоне по Вересаева и Берберовской убрали мусор, а на набережной помыли гранитные поверхности, лавочки и урны.

Глава города Александр Скрябин, заслушав доклад об уборке донской столицы, поручил заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко провести штаб по подготовке к «Месячнику чистоты».

— Особенно актуально приступать к этой работе в рамках мероприятий, направленных на приведение территории города в надлежащее состояние после зимнего периода, — подчеркнул глава города.

Также Александр Скрябин предложил два варианта решения проблемы по наведению порядка, которые должны повысить качество работ и обеспечить контроль за результатами. Это создание муниципальных предприятий по уборке городских территорий или же прямая доплата дворникам управляющих компаний. Оба варианта опробуют в разных районах города, чтобы выявить лучший.