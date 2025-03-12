ФК «Ростов» проиграл в матче с «Зенитом»

На протяжении всей игры наши футболисты держали оборону. Однако на 79-й минуте матча команда противника забила первый гол. Автором гола стал нападающий команды противника Матео Кассьерра. Благодаря ему «Зенит» вышел вперед. Ростовчане не смогли сравнять счет. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу противника.