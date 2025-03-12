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ФК «Ростов» проиграл в матче с «Зенитом»

Футболисты «Ростова» потерпели поражение в матче с командой «Зенит».
Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» проиграл в матче с «Зенитом». Об этом сообщили на официальной странице донской футбольной команды. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» 12 марта.

На протяжении всей игры наши футболисты держали оборону. Однако на 79-й минуте матча команда противника забила первый гол. Автором гола стал нападающий команды противника Матео Кассьерра. Благодаря ему «Зенит» вышел вперед. Ростовчане не смогли сравнять счет. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу противника.

Отметим, что это был первый полуфинальный матч в рамках кубка России. Следующая игра пройдет против команды «Краснодар» 16 мартав рамках РПЛ.