Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со «спортивным питанием», уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.