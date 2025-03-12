Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве.
«Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со «спортивным питанием», уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.