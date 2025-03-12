В парке Ростовской области родились валлийские козлята

В парке Ростовской области в семье валлийских коз пополнение. Об этом сообщили на официальной странице «Лога» 12 марта.
На свет появились два валлийских черношеих козленка — девочка и мальчик. Малыши чувствуют себя прекрасно, активно исследуют свой вольер и неотлучно находятся рядом с матерью, наслаждаясь ее заботой. Игривый характер и полное отсутствие робости уже сделали их любимцами посетителей.
Валлийские козы, древнейшая европейская порода, родом из горных районов Швейцарии, отличаются уникальной расцветкой: черная «маска» на морде плавно переходит в белую окраску тела, создавая чёткую границу между цветами. Интересно, что в прошлом году в это же время в парке появился на свет лишь один козленок этой породы.