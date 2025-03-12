Минск украсят 50 тысяч роз весной 2025 года. ОБ этом и ключевых направлениях озеленения города в 2025 году рассказала БЕЛТА руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Наталья Лисовская.
В частности, она отметила, что посадка роз, стартующая в мае-июне, станет продолжением уже зарекомендовавшей себя практики. Помимо роз, городские службы намерены высадить порядка 1,34 миллиона однолетних растений, создавая яркие цветники, в том числе и на разделительных полосах магистралей.
«Впервые этой весной, ориентировочно в конце марта — начале апреля, мы украсим ограждения разделительной полосы проспекта Победителей ящиками с виолой и устойчивыми к холоду ампельными растениями, такими как будра», — сообщила Наталья Лисовская.
А в середине мая, по словам Лисовской, эти композиции сменят ящики с однолетними ампельными цветами, а завершением станет осеннее украшение хризантемами.
Параллельно с этим, активно развивается контейнерное озеленение улиц, особенно востребованное на участках с твердым покрытием, где традиционная высадка в грунт невозможна, а также в местах, подверженных негативному воздействию антигололедных реагентов.
Также, чтобы обеспечить непрерывное цветение и гармоничный облик города, специалисты «Минскзеленстроя» продолжат высадку многолетних растений, создавая композиции из деревьев, кустарников и многолетних цветов, которые будут радовать глаз с апреля до наступления заморозков.
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