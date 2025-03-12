Минск украсят 50 тысяч роз весной 2025 года

В частности, она отметила, что посадка роз, стартующая в мае-июне, станет продолжением уже зарекомендовавшей себя практики. Помимо роз, городские службы намерены высадить порядка 1,34 миллиона однолетних растений, создавая яркие цветники, в том числе и на разделительных полосах магистралей.