Психолог объяснил, как отличить депрессию от обычной грусти

По словам Василия Шурова, плохое настроение, как правило, имеет объяснимые корни. Мы можем вспомнить ситуацию или событие, вызвавшее его. Кроме того, важную роль играет фактор времени: непродолжительная грусть, длящаяся один-три дня, может отступить после отдыха и смены обстановки. В отличие от этого, депрессия характеризуется устойчивым негативным эмоциональным фоном, продолжающимся не менее двух недель.