«Греются на солнышке»: полусонные медведи выходят на прогулку в Гродненском зоопарке

В Гродненском зоопарке также уточнили, что раньше всех проснулись бурые медведи Никита и Айя. Дольше всех не решались покинуть берлогу гималайские медведицы Пенелопа и Пандаби. А всеобщие любимцы Маша и Леша, проводя свою первую зиму во «взрослом» неотапливаемом вольере, по-настоящему так и не уснули.