«Греются на солнышке»: полусонные медведи выходят на прогулку в Гродненском зоопарке

В зоопарке Гродно произошло долгожданное событие — от зимней спячки очнулись медведи! Об этом сообщает Гродненский зоопарк на страницах своего телеграм-канала.
Несмотря на аномально мягкую зиму, косолапые провели в своих берлогах более трех месяцев, погрузившись в сон еще в ноябре. В редкие, солнечные дни, они ненадолго покидали свои убежища для короткой разминки, но вскоре возвращались в уютные «постели», вновь предаваясь дремоте.
Лишь с приходом весны медведи стали постепенно пробуждаться, все чаще выбираясь из укрытий, чтобы погреться в лучах мартовского солнца.
Главным признаком пробуждения стал их возросший аппетит. Вопреки распространенному мнению, в зимний период медведи в зоопарке не испытывают голода. Служители регулярно подкармливают их, доставляя еду прямо в берлоги. Однако в спячке медведи едят мало и без особого энтузиазма. Настоящий аппетит приходит к ним только после пробуждения.
Поначалу медведи предпочитают легкую пищу — ветки деревьев, свежую траву и фрукты, но постепенно их рацион станет более разнообразным и питательным. В меню появятся мясо, рыба, каши и овощи, а порции значительно увеличатся.
Следует отметить, что пробуждение — это не мгновенный процесс. Медведи могут оставаться в полусонном состоянии в течение нескольких дней или даже недель, особенно если погода вновь станет холодной.
Однако с наступлением настоящей весны, когда установятся теплые, солнечные дни, медведи окончательно проснутся и вернутся к полноценной жизни!
В Гродненском зоопарке также уточнили, что раньше всех проснулись бурые медведи Никита и Айя. Дольше всех не решались покинуть берлогу гималайские медведицы Пенелопа и Пандаби. А всеобщие любимцы Маша и Леша, проводя свою первую зиму во «взрослом» неотапливаемом вольере, по-настоящему так и не уснули.
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