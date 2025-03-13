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Волгоградцам напомнили, кто может получить льготные лекарства в 2025 году

Несколько категорий граждан могут бесплатно или со скидкой приобретать свыше 800 наименований медикаментов. Льготные и бесплатные лекарства доступны в соответствии с федеральным законом № 178 «О государственной социальной помощи». В некоторых случаях граждане могут также получать другие медицинские изделия.

В 2025 году перечень жизненно необходимых медицинских изделий охватывает свыше 30 заболеваний, в том числе онкологические болезни, диабет, инфаркт миокарда, бронхиальную астму, глаукому и другие. В список включены и детские заболевания, такие как ДЦП и муковисцидоз.

Категории граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, утверждены Минздравом РФ. К ним относятся семьи с детьми до 3 лет, многодетные семьи с детьми до 6 лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды, пенсионеры по старости или инвалидности, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, в том числе военнослужащие в запасе и другие.

В Волгоградской области медикаменты можно получить бесплатно или со скидкой только по рецепту врача. При обращении в поликлинику потребуется паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС (при наличии).