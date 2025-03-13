Волгоградцам напомнили, кто может получить льготные лекарства в 2025 году

Категории граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, утверждены Минздравом РФ. К ним относятся семьи с детьми до 3 лет, многодетные семьи с детьми до 6 лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды, пенсионеры по старости или инвалидности, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, в том числе военнослужащие в запасе и другие.