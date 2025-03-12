Жители Суджи рассказали, как жили под оккупацией ВСУ

Украинская группировка бежит из Курской области. С 12 марта в центре Суджи вновь развивается российский флаг. Войска ВС РФ гонят противника с родной земли, освобождая населенные пункты один за другим. Между тем, на территориях, которые продолжительное время находились под контролем ВСУ, оставались мирные граждане. Теперь они могут вздохнуть свободно. Президент России Владимир Путин поставил задачу после освобождения Курщины создать зону безопасности вдоль границы.
Жители Курщины встречали бойцов РФ со слезами на глазах.
В Генштабе ВС РФ сообщили, что за последние пять дней под контроль взяты 24 населенных пункта Курской области (259 кв. км территории), тогда как всего пару дней назад речь шла о 12-ти.
«Местные жители плачут от счастья. Они очень ждали (ред. — российские войска)», — отметил в комментарии aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
В военных пабликах появляются видео с мирными жителями из освобожденных сел и хуторов Суджанского района.
«…Вы нас выручили. Мы бы здесь не выжили. Под автоматами ходили. Спасибо 155-й бригаде», — говорит женщина.
Еще на одном из роликов бабушка сначала не верит, что перед ней российский солдат.
«Пришли свои. Спецназ “Ахмат”, Россия. Бабуль, нормально всё!» — говорит военный.
«Ой, не верится… “— пожилая женщина вытирает от радости слезы, а потом просит разрешения затопить печь.
«Всё можете делать. Можете выходить из домов, вот здесь на лавочке на солнышке греться, отдыхать», — отвечает боец.
На других кадрах пожилая женщина на предложение военного об эвакуации в Курск отреагировала вопросом: «А это наши уже? Освободили нас, да?» Услышав утвердительный ответ, расплакалась.
«Всё нормально. Россия здесь, всё хорошо», — постарался успокоить ее боец.
Военный блогер Роман Алехин в Telegram-канале сообщил, что из Казачьей Локни отрядом Аида спецназа «Ахмат» сегодня было эвакуировано 14 человек, в том числе двое детей.
«Когда вывезли граждан в безопасное место, они рассказали много тяжелых историй, но и, конечно же, было и много благодарности в адрес русского солдата», — отметил Алехин, добавив, что сам он прикрывал эвакуацию людей «с гладкоствола по FPV».
Освобождение Суджи.
Сегодня, 12 марта, военкоры сообщили об освобождении Суджи. Над зданием местной администрации был водружен триколор. Все то время, что город находился под контролем ВСУ, мирные жители не могли эвакуироваться. Теперь такая возможность есть.
Оператор БПЛА с позывным Буратино, работающий на курском направлении, поделился с aif.ru уникальными кадрами из освобожденной Суджи, на которых видно, как по улицам передвигаются гражданские.
В объектив беспилотника попал пожилой мужчина, который шел по улице в относительно уцелевшем районе города. В другой точке района можно заметить пожилую женщину. Основная масса мирного населения Суджи — люди пенсионного возраста.
«Жили в страхе, в ужасе. Украинских солдат очень сильно боялись, лишний раз не выходили на улицу», — поделилась с aif.ru жительница Суджи Олеся, которая была эвакуирована из города российскими военными.
По словам девушки, ее жениху и его отцу боевики ВСУ угрожали расстрелом за то, что не отдают машину. К счастью, все обошлось, и угрозы в жизнь воплощены не были.
Описывая обстановку в Судже, Олеся сказала, что в городе всё разбито и развалено. «Там было страшно находиться… От обстрелов мы прятались в подвале», — сообщила девушка.
В ходе беседы с корреспондентом издания Олеся была по пути в пункт временного размещения. Она поблагодарила российских военных за проведенную эвакуацию.
«Эвакуация проходила отлично, все были готовы к ней. Благодарю всех военнослужащих. Спасибо им большое. Храни их Бог», — поделилась девушка.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, военные и волонтеры вывезли из Суджи 68 человек. Предварительно, никто из эвакуированных не нуждался в экстренной госпитализации. Сейчас 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники.
Освобождение Курской области.
Полностью освободить Курскую область от украинских войск ВС РФ могут к концу марта, отметил в разговоре с aif.ru, между тем, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Я полагаю, что если такими темпами российские войска будут наступать, то к исходу марта вся Курская область будет освобождена, но если только ВСУ ничего не придумают», — отметил он.
Дальше ВС РФ, считает Матвийчук, войдут на территорию Украины — Сумщину и Черниговщину — с целью создания буферной зоны, которая навсегда предотвратит вторжение врага в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.