Украинская группировка бежит из Курской области. С 12 марта в центре Суджи вновь развивается российский флаг. Войска ВС РФ гонят противника с родной земли, освобождая населенные пункты один за другим. Между тем, на территориях, которые продолжительное время находились под контролем ВСУ, оставались мирные граждане. Теперь они могут вздохнуть свободно. Президент России Владимир Путин поставил задачу после освобождения Курщины создать зону безопасности вдоль границы.