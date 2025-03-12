Адвокат Стрелкова Молохов опроверг слухи о его самоубийстве в колонии

«В час дня я был в колонии, встречался с ним. Он был жив, здоров, хотя как всегда был чем-то недоволен, но это нормально. В два часа дня я был у начальника колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — подчеркнул правозащитник.