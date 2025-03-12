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Белый дом: Спецпосланник президента США Уиткофф посетит РФ на этой неделе

Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы призвать РФ к мирным переговорам по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отправится в Россию на этой неделе для проведения переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью для телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров‎», — сообщила она.

Как отметила Ливитт, США надеются на положительную реакцию России и участие в переговорном процессе для мирного разрешения боевых действий на Украине.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что делегация Вашингтона уже отправляется в РФ для участия в переговорах сторон по вопросу временной остановки огня на Украине.