Mash: пропавшего тестя футболиста Лысцова нашли в Буркина-Фасо

Как пишет Telegram-канал, 5 февраля Вячеслав Палий отправился из Италии в Африку. Впоследствии он оказался в Буркина-Фасо. В последний раз он связался с родственниками 21 числа и сообщил, что выезжает на автобусе в столицу Мали. Однако затем он пропал.