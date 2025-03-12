Mash: пропавшего тестя футболиста Лысцова нашли в Буркина-Фасо

Вячеслава Палия, тестя экс-защитника московского «Локомотива» и португальской «Бенфики» Виталия Лысцова, нашли в африканской стране Буркина-Фасо, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, 21 февраля Вячеслав Палий случайно оказался в зоне боевых действий, где его задержали военные. Они увезли россиянина на допрос, а затем заперли в квартире. Вячеславу Палию не позволяли связаться с родными. Уточняется, что военные подозревали его в терроризме.
«Потом в дело вмешались МИД РФ, аппарат президента Мали и короля Марокко и так далее. Сегодня мужчину освободили. Он уже позвонил близким, сейчас приходит в себя и готовится к завтрашнему вылету в Россию», — сказано в публикации.
Как пишет Telegram-канал, 5 февраля Вячеслав Палий отправился из Италии в Африку. Впоследствии он оказался в Буркина-Фасо. В последний раз он связался с родственниками 21 числа и сообщил, что выезжает на автобусе в столицу Мали. Однако затем он пропал.
Ранее сообщалось, что в окрестностях озера Рица в Абхазии исчез россиянин.