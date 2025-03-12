На Москву обрушится 9-балльный шторм

Сильный ветер может сносит шаткие конструкции, что является опасным для пешеходов.
В пятницу, 14 марта, в Москву придет девятибалльный шторм, пик которого ожидается в период с 15 до 18 часов. Порывы ветра в это время могут достигать 18−23 метров в секунду. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется гололедица», — цитирует синоптика РИА Новости.
Специалист также отметил, что сильный ветер может оказывать давление до 30−35 килограммов на метр площади, что приведет к повреждению деревьев и шифера на крышах, а также затруднит передвижение пешеходов. В Москве уже зафиксировано значительное количество осадков, что делает этот шторм самым сильным с начала весны.