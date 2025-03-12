На Москву обрушится 9-балльный шторм

Специалист также отметил, что сильный ветер может оказывать давление до 30−35 килограммов на метр площади, что приведет к повреждению деревьев и шифера на крышах, а также затруднит передвижение пешеходов. В Москве уже зафиксировано значительное количество осадков, что делает этот шторм самым сильным с начала весны.