Каток на ВДНХ принял 500 тысяч человек за зимний сезон

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что открытый этой зимой бесплатный технокаток на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» посетили более 24 тыс. человек.