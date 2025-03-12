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Каток на ВДНХ принял 500 тысяч человек за зимний сезон

Каток на ВДНХ посетили 500 тыс. человек за зимний сезон, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В общей сложности на катке провели более 120 мероприятий, среди которых ледовые шоу и мастер-классы.

«В феврале и марте здесь организовали самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья», — напомнил мэр.

По его словам, в настоящее время ВДНХ готовится к весеннему сезону.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что открытый этой зимой бесплатный технокаток на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» посетили более 24 тыс. человек.