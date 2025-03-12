Каток на ВДНХ принял 500 тысяч человек за зимний сезон

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В общей сложности на катке провели более 120 мероприятий, среди которых ледовые шоу и мастер-классы.
«В феврале и марте здесь организовали самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья», — напомнил мэр.
По его словам, в настоящее время ВДНХ готовится к весеннему сезону.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что открытый этой зимой бесплатный технокаток на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» посетили более 24 тыс. человек.