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Герасимов: Киев хотел использовать Курскую область как разменную монету

Валерий Герасимов сообщил, что руководство Украины пыталось остановить продвижение российских группировок войск за счет вылазки в Курскую область.
Источник: Аргументы и факты

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что руководство Украины хотело создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты.

«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования его потом в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», — сообщил Валерий Герасимов в ходе доклада Владимиру Путину.

При этом, по его словам, украинское руководство «пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение российских группировок и оттянуть войска с Донбасса». Однако у него ничего не получилось.

Сегодня, 12 марта, Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Впоследствии в Сети появились кадры посещения президентом России места проведения встречи.