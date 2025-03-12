Герасимов: Киев хотел использовать Курскую область как разменную монету

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что руководство Украины хотело создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты.
«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования его потом в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», — сообщил Валерий Герасимов в ходе доклада Владимиру Путину.
При этом, по его словам, украинское руководство «пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение российских группировок и оттянуть войска с Донбасса». Однако у него ничего не получилось.
Сегодня, 12 марта, Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Впоследствии в Сети появились кадры посещения президентом России места проведения встречи.