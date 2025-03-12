Жители курского приграничья встречали бойцов РФ со слезами на глазах

Жители освобожденных населенных пунктов курского приграничья встречали бойцов РФ со слезами на глазах. Это следует из публикаций, которые появились в ряде военных пабликов.
«…Вы нас выручили. Мы бы здесь не выжили. Под автоматами ходили. Спасибо 155-й бригаде», — говорит на одном из видео жительница Суджанского района.
Еще на одном из роликов пожилая женщина сначала не верит, что перед ней военнослужащий РФ.
«Пришли свои. Спецназ “Ахмат”, Россия. Бабуль, нормально всё!» — говорит боец.
«Ой, не верится… “— бабушка вытирает от радости слезы, а потом просит разрешения затопить печь.
«Вы всё можете делать. Можете выходить из домов, вот здесь на лавочке на солнышке отдыхать», — отвечает боец.
На других кадрах пожилая женщина на предложение военного об эвакуации в Курск отреагировала вопросом: «А это наши уже? Освободили нас, да?» Услышав утвердительный ответ, расплакалась.
«Всё нормально. Россия здесь, всё хорошо», — успокоил ее боец.
По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, военные и волонтеры эвакуировали из Суджи 68 человек. Предварительно, никто из них не нуждался в экстренной госпитализации. Сейчас 52 человека уже находятся в пунктах временного размещения на территории региона, 16 граждан забрали родственники.
Ранее жители Суджи рассказали, как жили под оккупацией ВСУ.