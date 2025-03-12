Жители курского приграничья встречали бойцов РФ со слезами на глазах

По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, военные и волонтеры эвакуировали из Суджи 68 человек. Предварительно, никто из них не нуждался в экстренной госпитализации. Сейчас 52 человека уже находятся в пунктах временного размещения на территории региона, 16 граждан забрали родственники.