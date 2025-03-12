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Трамп: предложение о перемирии имеет для РФ смысл и обратную сторону

Трамп высказался о том, что для России значит немедленное прекращение огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине не только имеет для России смысл, но и обратные стороны. Об этом Трамп рассказал в беседе с журналистами в Белом доме.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал американский глава, отвечая на вопрос о возможных перспективах получения согласия со стороны России на предложение о перемирии.

Кроме этого, Трамп подчеркнул, что сложившаяся ситуация «очень сложная».

11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом страны договорились определить составы переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».