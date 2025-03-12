Определились пары полуфиналов Пути регионов Кубка России по футболу

В полуфинал прошли «Локомотив» и «Урал».
Объявлены команды-полуфиналисты в рамках регионального этапа Кубка России по футболу сезона 2024/25. В список вошли такие клубы, как «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и «Урал».
11 марта состоялись матчи, в которых «Локомотив» в гостевой встрече одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Тем же счетом завершилась и игра «Ахмата», который также на выезде смог переиграть «Краснодар».
На следующий день, 12 марта, «Спартак» преодолел сопротивление «Акрона» в напряженной игре с итоговым счетом 3:2. Команда из Екатеринбурга — «Урал», в свою очередь, смогла одержать победу над казанским «Рубином», минимально выиграв со счетом 1:0. Дата проведения жеребьевки полуфинальных матчей Пути регионов Кубка России будет объявлена позже.