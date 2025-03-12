Определились пары полуфиналов Пути регионов Кубка России по футболу

На следующий день, 12 марта, «Спартак» преодолел сопротивление «Акрона» в напряженной игре с итоговым счетом 3:2. Команда из Екатеринбурга — «Урал», в свою очередь, смогла одержать победу над казанским «Рубином», минимально выиграв со счетом 1:0. Дата проведения жеребьевки полуфинальных матчей Пути регионов Кубка России будет объявлена позже.