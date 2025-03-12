Росавиация: В аэропорту Волгограда временно ограничен прием и выпуск самолетов

Временные ограничения как на прием, так и на отправку авиарейсов введены в аэропорту Волгограда вечером в среду 12 марта.
Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23:10 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — сказано в релизе.
Накануне представитель Росавиации сообщил о введении в целях обеспечения безопасности ограничений в аэропортах Саратова и Калуги. Эти аэропорты также не принимают и не выпускают гражданские авиарейсы.