Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского о том, что ВСУ в Курской области якобы «совершают манёвры на более выгодные рубежи».
«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она в Telegram.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за пять дней российские военные освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров в Курской области.
Он также рассказал, что в Судже в операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооружённых сил Украины участвовали свыше 600 российских военнослужащих.
Генерал Сергей Липовой отметил, что участников операции «Труба» в Судже представят к наградам.