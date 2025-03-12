Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова оценила слова Сырского о «манёврах» ВСУ в Курской области

Главком ВСУ заявил, что украинские военные «совершают манёвры на более выгодные рубежи».
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского о том, что ВСУ в Курской области якобы «совершают манёвры на более выгодные рубежи».

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она в Telegram.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за пять дней российские военные освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров в Курской области.

Он также рассказал, что в Судже в операции по проходу по газовой трубе в тыл Вооружённых сил Украины участвовали свыше 600 российских военнослужащих.

Генерал Сергей Липовой отметил, что участников операции «Труба» в Судже представят к наградам.