Что можно и нельзя делать в день Евдокии Свистуньи 13 марта на Весновку

Православная церковь 13 марта вспоминает святую Евдокию Илиопольскую. В народе принято отмечать день Евдокии Свистуньи. Так, в названную дату всегда дуют сильные ветра, напоминающие свист. Однако есть еще одно название — Весновка. Оно возникло из-за того, что весна постепенно вступала в свои права.
Что нельзя делать 13 марта.
Запрещено делать дорогие покупки. Кроме того, не рекомендуется строить планы на будущее. Предки верили, что они не осуществятся. Не следует стричь волосы. А еще в день Евдокии Свистуньи нельзя хвастаться добрыми делами.
Что можно делать 13 марта.
По традиции, на Весновку всегда готовили выпечку в форме жаворонков и других птиц. Угощения было принято раздавать детям. Они привязывали их за ниточки и подбрасывали в небо. Подобным старались призвать птиц скорее вернуться и принести весну.
Согласно приметам, метель предупреждает про холодный год. В том случае, если 13 марта капель, то ждали жаркое лето. Ветер, дующий с юга, обещал дождливое лето.
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