Москву и центральные регионы России 14 марта накроет девятибалльный шторм

Он пояснил, что дожди начались в столице ещё с вечера среды. Видимость уже ухудшилась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно на западе города, фиксируют осадки от трёх до восьми миллиметров. Дожди продолжатся, постепенно ослабевая, до середины ночи. В итоге они добавят ещё 1−4 миллиметра осадков. Это окажется самым сильным дождём с начала весны.