«Я вымыла надгробие Эйзенштейна»

— Главным открытием об Эйзенштейне была его полная беззащитность перед лицом исследователей. Всю жизнь Эйзен для создания своих фильмов эксплуатировал всё, что имелось в распоряжении: перекраивал историю, беспрестанно черпал из творчества других художников, инструментализировал библейские и мифологические сюжеты. И за 50 лет так много написал-сделал-снял-сказал, был так ярок во всех этих проявлениях и носил такое огромное количество масок, что теперь его самого можно повернуть практически любой стороной — использовать для любых, в том числе политических, целей. Хочешь — вылепишь из него отчаянного пропагандиста, а хочешь — великого художника в клетке тоталитаризма, святого мученика на алтаре искусства. Хочешь — фауста, кто душу готов продать за разгадку главной тайны искусства, а хочешь — антифауста, жертвующего собой ради своих творений. Такой эксплуатации хотелось избежать. Хотелось понять Эйзенштейна — не оправдать, но понять во всей сложности.