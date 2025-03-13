Игра с классиками: Вагнер в Большом, Гоголь в Ленкоме, мода в Манеже

«Наверное, это и есть катарсис» — писала о чувствах зрителей после окончания спектакля известный критик Марина Зайонц. Рассказ о победе человечности в бесчеловечных обстоятельствах. В его основе — прощальное письмо матери из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и ответное послание самого писателя, адресованное матери через два десятилетия после ее расстрела. Чудовищная по своей беспощадной жестокости и трагизму история передана в спектакле без излишней сентиментальности, просто и с тактом. Интеллигентная, деликатная, доброжелательная мать рассказывает сыну о своей жизни в еврейском гетто и предстоящей казни с мудрой печалью и чувством собственного достоинства, стараясь силой своей любви поддержать сына, который прочтет письмо, когда ее уже не будет. Спектакль пройдет в 100-й раз.