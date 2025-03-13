Игра с классиками: Вагнер в Большом, Гоголь в Ленкоме, мода в Манеже

Кино.
Мелочи жизни, 18+
Фото: Artists EquityКадр из фильма «Мелочи жизни».
Режиссер: Тим Миллантс. В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Киран Хайндс, Мишель Фэйрли, Айлин Уолш.
История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН. Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм-призер Берлинского кинофестиваля.
С 13 марта в прокате.
Меня зовут Любовь, 16+
Фото: СахафильмКадр из фильма «Меня зовут Любовь».
Режиссер: Валентин Макаров. В ролях: Татьяна Легантьева, Анна Флегонтова, Ильяна Павлова, Геннадий Турантаев, Федот Львов, Дмитрий Баишев.
Любовь — женщина среднего возраста, которая живёт в деревне вместе с родителями и семьёй брата. Последние пять лет она мечтает изменить свою жизнь, но не знает с чего начать. В свой день рождения она загадывает желание — выйти замуж. В этот же вечер она слышит в гороскопе, что нужно действовать именно сейчас, и тут же ей на глаза попадается реклама реалити-шоу «Холостях» на НВК «Саха». Любовь решается отправиться в Якутск, чтобы принять участие в шоу и найти свою вторую половинку.
С 13 марта, кинотеатр «Эльдар».
Тело как гаджет, 12+
Фото: НМГ ДОККадр из фильма «Тело как гаджет».
Режиссёр: Владимир Храмовицкий.
НМГ ДОК представляет научно-популярный цикл документальных фильмов «Тело как гаджет». Четыре серии о коже, зрении, разуме и крови. Ведущие российские эксперты, научные сотрудники и доктора наук расскажут о практически безграничных резервах человеческого организма. Научат видеть с закрытыми глазами, изменять состав крови, влиять на собственное сознание и менять жизнь вокруг силой мысли. Каждый из нас способен замедлить старение. В теле человека скрыты функции, о которых мы догадываемся, но до сих пор не используем. Как заставить организм активировать эти способности? Об этом расскажет научно-популярный цикл «Тело как гаджет».
С 12 марта в онлайн-кинотеатре Wink.
Последний день рождения, 16+
Режиссер: Юрий Астахов. В ролях: Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева, Александр Андриенко, Наталья Бергер, Полина Беленькая, Михаил Добржанский.
Триллер о психологическом эксперименте по поиску «формулы счастья». На празднование дня рождения собирается большая семья: родители, три брата и сестра. Ничто не предвещает беды: мирно текут застольные разговоры, с широкими улыбками поднимаются бокалы. Неловкая реплика меняет всё, и семейное счастье оказывается искусно созданным проектом одного из «братьев», опытного психолога, посвятившего жизнь поиску «формулы счастья». Его метод — манипуляция эмоциями и желаниями окружающих, но в выверенные математические расчёты вмешивается любовь.
С 13 марта в прокате.
Положение вещей, 16+
Фото: RWSКадр из сериала «Положение вещей».
Режиссёр: Денис Карро. В ролях: Никита Панфилов, Александра Флоринская, Маруся Климова, Никита Тарасов, Артём Осипов, Сергей Баталов, Любовь Германова.
Во время нападения грабителей в музее на спецназовца Вадима падает тяжёлая статуя. Очнувшись в госпитале в окружении отца и братьев, он обнаруживает в себе удивительную способность общаться с предметами. Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт отправляет его к хозяйке антикварного салона и её советнику для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому парню в новой работе, решении давних проблем, а главное — найти любовь.
С 17 марта на СТС.
Театр.
Густав Малер. Симфония № 8, +12.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков.
Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров, а также хоры исполнят «Восьмую симфонию Малера». К ним присоединится детский хор ГАБТ. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. Солисты: Екатерина Морозова (Великая грешница), Мария Лобанова (Кающаяся, прежде называвшаяся Гретхен), Анна Аглатова (Божья Матерь в славе небесной), Екатерина Воронцова (Жена Самарянская), Алина Черташ (Мария Египетская), Сергей Скороходов (Возвеститель почитания Богоматери), Александр Краснов (Отец восторженный), Михаил Петренко (Отец углубленный).
12 марта, 19:00, Большой театр, Историческая сцена.
Последнее письмо, 12+
Фото: пресс-служба Московского театра «Эрмитаж».
Режиссер: Николай Шейко. В ролях: Александра Ислентьева, Василий Корсунов.
«Наверное, это и есть катарсис» — писала о чувствах зрителей после окончания спектакля известный критик Марина Зайонц. Рассказ о победе человечности в бесчеловечных обстоятельствах. В его основе — прощальное письмо матери из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и ответное послание самого писателя, адресованное матери через два десятилетия после ее расстрела. Чудовищная по своей беспощадной жестокости и трагизму история передана в спектакле без излишней сентиментальности, просто и с тактом. Интеллигентная, деликатная, доброжелательная мать рассказывает сыну о своей жизни в еврейском гетто и предстоящей казни с мудрой печалью и чувством собственного достоинства, стараясь силой своей любви поддержать сына, который прочтет письмо, когда ее уже не будет. Спектакль пройдет в 100-й раз.
14 марта, 19:00, Московский театр «Эрмитаж», Малая сцена.
Сорок первый, 16+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссер: Иван Пачин. В ролях: Евгений Сыркин, Юлия Пилипович, Алексей Веретин, Сергей Медведев, Сергей Ренсевич, Александр Смирнов.
Повесть Бориса Лавренева «Сорок первый» в версии Губернского театра становится притчей о любви, которая рождается вопреки миру и времени. На необитаемый остров закинула гражданская война двух непримиримых классовых врагов. Юная тоненькая Марютка, девочка-воин, революционный снайпер, ведущая счет убитым ею врагам, — и Вадим Говоруха-Отрок, поручик белой армии с синими как море глазами, враг из другой жизни, другой культуры.
19 марта, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена.
Как важно быть серьёзным, 16+
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра «Мастерская».
Режиссёр: Сергей Паньков. В ролях: Леван Цискадзе, Антон Горчаков, Симон Эвальд, Мария Поликарпова, Виктория Троицкая, Ксения Морозова, Анастасия Ермак, Андрей Гаврюшкин, Сергей Интяков.
Премьера Санкт-Петербургского театра «Мастерская» в Москве. В основу спектакля легла пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Комедия Уайльда в спектакле лишь фабула, в центре — изнанка театра. Актёры играют актёров, которые ставят пьесу. На сцену выходят настоящие помощник режиссёра и гримёр, костюмер и реквизитор, а также машинист сцены. Все они служат в «Мастерской».
Связать «Как важно быть серьёзным» и «репетиционную» часть спектакля помогают юмористические очерки Карела Чапека «Как это делается» о том, как ставится пьеса и в целом существует театр. А своеобразным девизом Господина режиссёра из спектакля и самого Сергея Панькова стала цитата из фильма Федерико Феллини «Репетиция оркестра».
18 и 19 марта, 19:00, ТЦ «На Страстном».
Осень, 16+
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
Режиссёр: Андрей Гончаров. В ролях: Артём Быстров, Ольга Литвинова.
Герои рассказа «Осень» Августа Стриндберга — муж и жена, за плечами которых десять лет брака. Трепет первых чувств, жар страсти давно в прошлом, изношены бытом, но ещё памятны обоим супругам. И однажды осенью они попытаются всё вернуть, назначив друг другу свидание в том городе, где их любовь переживала весну.
15 и 16 марта, 19:00, МХТ имени А. П. Чехова, Новая сцена.
ГоГоЛьИЛиАДА, 16+
Фото: пресс-служба Московского Государственного театра.
Режиссер: Игорь Миркурбанов. В ролях: Павел Капитонов, Игорь Миркурбанов, Зинаида Дианова, Вероника Чернышова, Евгений Бойцов, Дмитрий Грошев, Мария Доманская, Мария Антипп.
Театральный коллаж по мотивам произведений Николая Гоголя. Для своего спектакля Игорь Миркурбанов создал авторскую инсценировку, основанную на ключевых произведениях писателя: «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Мертвые души», «Ревизор». Режиссёр обращается к сакральной теме, занявшей центральное место в духовном пути писателя, особенно в последние годы его жизни, — теме покаяния. В контексте позднейшего религиозного и нравственного поиска автора команда постановки обнаруживает в сатирических персонажах Гоголя трагическую тему личной ответственности перед высшим судом. Спектакль — как молитва перед лицом неизбежного.
14, 15 марта, 19:00, Ленком Марка Захарова.
Концерты.
Звучать по-русски, 6+
Фото: пресс-служба Дома МузыкиФилипп Копачевский.
В звучании музыки Чайковского, Рахманинова и Светланова заложен генетический код русского народа, сама суть России и ее души. Редкие по красоте мелодии перекликаются с интонациями народных песен. «Звучать по-русски» — новая программа оркестра «Русская Филармония». В концерте прозвучат: симфоническая поэма «Калина Красная» Евгения Светланова, Концерт № 1 для фортепиано Петра Чайковского, Концерт № 2 и «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Солист один из самых ярких молодых пианистов XXI века, лауреат восьми престижных международных конкурсов Филипп Копачевский.
13 марта 19:00, Дом Музыки, Светлановский зал.
Евгений Григорьев, 12+
Фото: предоставлено пресс-службой Евгения ГригорьеваЕвгений Григорьев.
Популярный исполнитель, также широко известный российской публике под псевдонимом Жека, представит юбилейную программу «25 лет на сцене». Четверть века назад артист впервые выступил перед зрителями, тогда же был записан его дебютный альбом «Сосны-кедры», ставший знаковым. Праздничная программа будет состоять как из любимых всеми песен, так и из композиций, редко исполняемых на концертах. Автор известного хита «Рюмка водки на столе» обещает своим слушателям атмосферу искреннего и задушевного разговора.
19 марта, Концертный зал «Москва», 19.00.
Вставайте, люди русские! 12+
Фото: пресс-служба МГАСО.
Концерт из цикла «Живое эхо битв минувших». Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Ивана Никифорчина представит два монументальных произведения великих российских композиторов — Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. На сцену выйдут: пианист Иван Бессонов, меццо-сопрано Юлия Меннибаева, актриса Екатерина Гусева, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова.
18 марта, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец.
Риад Маммадов, 16+
Фото: пресс-служба Мультимедиа Арт МузеяРиад Маммадов.
Сольный концерт пианиста и композитора Риада Маммадова, в котором джаз и искусство импровизации соединятся с традициями русской фортепианной школы. Программа, составленная специально МАММ, концентрируется на идее звука и отсылает к названию пьесы Мориса Равеля «Игра воды». Наследуя образности композитора, особенно проявившейся в этом произведении, Риад Маммадов наполняет выбранные для исполнения сочинения, как и собственные пьесы, символикой и предлагает задуматься о синтезе искусств, что в стенах музея кажется мыслью особенно логичной.
15 марта, 21:30, Мультимедиа Арт Музее.
Музеи.
К 100-летию Картинной галереи ГМИИ им. А. С. Пушкина, 6+
Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открыл выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи, которая сегодня насчитывает свыше трех тысяч произведений от Средних веков до наших дней. Проект рассказывает о важном этапе истории ГМИИ, когда к египетской коллекции и собранию слепков добавились живописные произведения Рембрандта, Франса Снейдерса, Гверчино, Никола Пуссена и других признанных мастеров. Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории.
До 27 апреля, ГМИИ имени Пушкина.
1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное, 12+
Фото: пресс-служба Музея архитектуры им. А. В. ЩусеваФрагмент отделки верхней части корпуса.
Выставка посвящена истории пребывания Екатерины II в Москве в течение 1775 года. Первый раздел выставки — о жителях Москвы, которые встречали императрицу. Отдельный раздел посвящён окрестностям Пречистенского дворца: тому, что Екатерина II видела из его окон. Это расположенный напротив Алексеевский монастырь, чьё место позже занял храм Христа Спасителя. Последний зал рассказывает о драматичной судьбе Пречистенского дворца. Вскоре после отъезда Екатерины II в Петербург он был разобран и перенесён на фундаменты старого царского дворца на Воробьёвых горах. На выставке представлены чертежи, рисунки, портреты, мебель, фарфор и стекло, всего более 180 предметов из фондов Музея архитектуры, 14-ти музейных и архивных собраний.
С 14 марта до 13 июля, Музее архитектуры им. А. В. Щусева.
Качалов — Чацкий. Грибоедов «Горе от ума», 6+
Фото: пресс-служба Музея МХАТ.
Выставка посвящена 200-летию комедии «Горе от ума» и 230-летию ее автора Александра Грибоедова. Произведение считается вершиной драматургии и поэзии. Яркий афористический стиль способствовал тому, что она вся разошлась на цитаты.
Герой пьесы Чацкий стал особенным в репертуаре великого русского артиста Василия Качалова. Ему посчастливилось исполнять эту роль 33 года. Впервые в МХТ «Горе от ума» сыграли в 1906 году. Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко показалась интересной задача поставить одну из самых репертуарных пьес русской сцены. На выставке представлены эскизы декораций и костюмов, портреты, фотографии, архивные документы, мебель, предметы бутафории, воспоминания современников и много вдохновенных поэтических строк из «Горе от ума» в исполнении Василия Ивановича Качалова.
С 14 марта до 8 июня, Дом-музей К. С. Станиславского.
Чтобы помнили… 6+
Фото: пресс-служба Государственного музея А. С. Пушкина.
В 2025 году страна празднует 80-летие окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. Свой фронт был и у людей одной из самых мирных профессий — у сотрудников музеев. Выставка «Чтобы помнили…» призвана рассказать малоизвестную историю подвига музейных работников Ленинграда и пригородных дворцов-музеев. В годы блокады они жили и работали в Исаакиевском соборе и смогли сохранить сокровища нашей культуры. На выставке будут представлены предметы из фондов музея, несколько инсталляций, воспроизводящих облик собора в годы блокады, архивные фотографии военных лет, документы, видеоматериалы.
С 18 марта по 29 июня, Государственный музей А. С. Пушкина.
Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой, 12+
Фото: предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности.
Экспозиция охватывает почти всю историю отечественного кинематографа, но рассказывает о ней с точки зрения работавших в киноиндустрии женщин. Выставка стала исследованием, призванным ответить на вопрос, кто такие женщины-режиссеры прошлого века и что их отличает от нынешних представительниц режиссерской профессии. Героини экспозиции представляют собой яркий перечень имен — от пионерок движения до сегодняшних дебютанток. Посетители музея смогут узнать о жизни и творчестве Ольги Преображенской, Маргариты Барской, Эсфири Шуб, Надежды Кошеверовой, Татьяны Лиозновой, Юлии Солнцевой, Александры Хохловой, Киры Муратовой, Ларисы Шепитько, Динары Асановой, сестер Брумберг.
С 13 марта по 27 июля, Еврейский музей и центр толерантности.
Экскурсии.
Мы в эфире, +6.
Фото: пресс-служба Политехнического музеяДом, в котором родился А. С. Попов.
В день рождения величайшего российского радиотехника — Александра Попова, Политехнический музей проводит тематическую экскурсию по своей Открытой коллекции — «Мы в эфире». Главное изобретение Попова — радио. 7 (25) мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества изобретатель впервые продемонстрировал прибор, звонок которого реагировал на колебания герцевских волн вне помещения на расстоянии около 60 метров. Попов создал первую систему радиосвязи, способную работать кодом Морзе. Эта схема стала классической и легла в основу аппаратов радиосвязи первого поколения. А с 1945 года в нашей стране отмечается День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В коллекции Политехнического музея есть модель приёмника конструкции Александра Попова 1895 года.
16 марта, 15:00, Технополис «Москва», Открытая коллекция политехнического музея.
Фестивали.
Фестиваль Рихарда Вагнера в Большом театре, 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Фестиваль ГАБТ, посвящённый творчеству Вагнера, достиг своего апогея. Тетралогия «Кольцо нибелунга» на Исторической сцене будет показана в полном объёме. В спектаклях примут участие солисты оперы Большого и Мариинского театров.
«Золото Рейна» — 13 марта (19:00). «Валькирия» — 14 марта (18:00). «Зигфрид» — 15 марта (17:00). «Гибель богов» — 16 марта (17:00). За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. «Кольцо нибелунга» Мариинский театр уже привозил в Большой 20 лет назад перед закрытием исторического здания на реконструкцию. Событие стало поистине грандиозным: тогда московские зрители впервые за многие годы увидели тетралогию Вагнера целиком.
С 13 марта, Большой театр, Историческая сцена.
4-й Московская неделя моды, 6+
Фото: пресс служба Московской недели моды.
В столице в очередной раз пройдет Московская неделя моды. Местом проведения мероприятия станет Центральный выставочный зал «Манеж». В программе — показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум. Дизайнеры-участники смогут представить свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найти новую аудиторию и расширить деловые связи. Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
С 13 по 18 марта, ЦВЗ «Манеж».
Московское барокко, 6+
Фото: пресс-служба КЗ «Зарядье’Василиса Бержанская.
В фестивале примут участие Юрий Башмет, Василиса Бержанская, Александр Рудин, камерный ансамбль «Солисты Москвы», Московский камерный оркестр Musica Viva и многие другие. В рамках фестиваля прозвучит музыка Баха, Генделя, Вивальди и их современников. Завершится музыкальный форум в день рождения Иоганна Себастьяна Баха 31 марта.
До 31 марта, КЗ «Зарядье».
Триумф Джаза, 12+
Фото: Alejandro AzcuyРоберто Фонсека и его группа.
XXV юбилейный Международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана представит российской публике лучших джазовых музыкантов современности. 14 и 15 марта на сцену в столичном Доме музыки выйдут маэстро Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и актер Театра Вахтангова Виктор Добронравов, в их исполнении прозвучит джазовый спектакль «Петя и волк». А 17 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» в Питере к ним присоединится кубинский пианист и вокалист — Роберто Фонсека и его группа. Также кубинца можно послушать в Москве МТС Live Холл 16 марта. А в Тулу 18 марта Игорь Бутман пригласил американского саксофониста Алекса Хана.
С 17 марта, Санкт-Петербург, Москва, Тула.