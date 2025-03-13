Дунайские вольны: зачем музыканты из Венгрии, Японии и Англии приехали в Казань

Артисты из Венгрии, Японии, Великобритании и России встретились на VI Международном органном фестивале, стартовавшем 12 марта в Казани. Смотр оказался интернациональным и по музыкальным программам, и по составу исполнителей. И хотя репертуар всех концертов — целиком из произведений западноевропейских композиторов, зрители смогут убедиться, насколько по-разному классическое наследие трактуют музыканты разных национальных школ. «Известия» оценили первый из трех вечеров, на котором с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан (ГАСО РТ) выступили венгерские гости.
За взаимопонимание.
Органный фестиваль проводится в Казани ежегодно, это проект ГАСО РТ и его худрука Александра Сладковского, и вполне логично, что концепция концертов базируется на диалоге органистов с оркестром. Конечно, различные смотры, посвященные «королю инструментов», есть и в других российских городах, в том числе в обеих столицах. Но они, как правило, сфокусированы на сольном музицировании. В Татарстане же публика получает возможность услышать представителей самых разных исполнительских традиций в диалоге с одним из лучших симфонических коллективов страны.
Плюс ко всему раз за разом Александру Сладковскому, куратору программы фестиваля Евгении Кривицкой и продюсеру Алексею Пилюгину удается зазывать в Казань музыкантов из других стран — сначала вопреки пандемии, а теперь — санкциям. Нынешний год не исключение. Причем распределение исполнителей по концертам получилось символичным.
Фото: пресс-служба ГАСО РТ.
Вечер-открытие отдан артистам-венгерцам Даниэлю Шомодьи-Тот и Питеру Силаги. А закрывать смотр будут исключительно наши соотечественники — органист Владимир Хомяков и дирижер Антон Шабуров. Ну, а посередине оказывается совместное выступление органистки из Японии и дирижера из Великобритании — символический мост между Востоком и Западом (что тем более актуально в Татарстане).
Заметим, что вопреки риторике официальных лиц своих государств Хироко Иноуэ и Джереми Уолкер — давние друзья России, успели даже выучить русский и ничуть не снизили интенсивность своих гастролей в нашей стране после февраля 2022-го. При этом друг с другом ни разу не выступали, да и совместные репетиции еще впереди. Пока у них был только дистанционный контакт, по телефону, зато общались они по-русски, поделилась с «Известиями» Хироко Иноуэ. Кстати, ее муж — голландский органист Жан-Пьер Стайверс — сейчас тоже в России в полуторамесячном турне.
— Мы очень счастливы, что в вашей стране есть такая востребованность нашего искусства, такая публика, такое взаимопонимание! — призналась Хироко Иноуэ.
О взаимопонимании говорит и Джереми Уолкер — уже в отношении ГАСО РТ, с которым выступает не первый раз.
— Это, пожалуй, один из моих самых любимых оркестров. Уровень музыкантов очень высокий. Все они прекрасные профессионалы, это и так понятно. Но что еще очень важно: наше общение по-настоящему дружеское! — не скрывает своих эмоций британский дирижер.
Фото: пресс-служба ГАСО РТ.
А вот для совсем юного венгра Питера Силаги это первое выступление в России, хотя в разных европейских странах он концертировал не раз.
— Я еще не успел погулять по Казани, хотя после концерта планирую это сделать. Но приехав сюда, я сразу почувствовал дух великих композиторов, которые здесь жили, — рассказал Силаги.
По его словам, хорошее отношение к России в Венгрии у многих. Когда артист сказал друзьям и близким, что поедет в Казань, они были приятно удивлены, никто его не отговаривал. Напротив, советовали чувствовать себя свободно и погружаться в великую самобытную культуру страны.
Взгляды на Баха.
Впрочем, главной звездой концерта открытия фестиваля стал все-таки старший коллега Питера Даниэль Шомодьи-Тот — органист и дирижер, представший перед публикой в обоих амплуа. В первом отделении он играл соло, без оркестра, а после антракта уступил место за кафедрой младшему товарищу Питеру Силаги, сам же встал за пульт на авансцене и взял в свои руки управление симфоническим коллективом.
Но вне зависимости от роли этому музыканту присущи два вроде бы взаимоисключающих качества — строгость и эмоциональность. Потому столь убедителен оказался переход от Баха в начале программы к Листу (кстати, соотечественнику героев вечера) и, наконец, Сен-Сансу.
Романтизм у Шомодьи-Тот обретал барочную выверенность и религиозный пафос, а баховская полифония, наоборот, расцвечивалась непосредственностью чувств и упоительной виртуозностью.
Фото: пресс-служба ГАСО РТ.
Концерт был назван «Вокруг И. С. Баха» и приурочен к 340-летнему юбилею гения, но, пожалуй, лучше окрестить вечер «Взгляды на Баха»: среди этих «зрителей» — и Лист, использовавший монограмму предшественника BACH в качестве мелодической основы своего опуса, и Дюпре, обработавший номер из баховской кантаты, и Сен-Санс, в хоральных и полифонических эпизодах своей Симфонии № 3 явно ориентировавшийся на Иоганна Себастьяна, и сами исполнители — Шомодьи-Тот и Силаги.
Какой он, Бах? Схоласт или страстный проповедник? Погруженный в философские размышления интроверт или же стремящийся захватить публику красноречием экстраверт? Математик от музыки или вдохновенный гений? Концерт ярко показал, что все эти определения по-своему справедливы. Бах многогранен — и потому одновременно близок каждому и непостижим.
Для Шомодьи-Тот это композитор № 1. Но, возможно, как раз такая парадоксальная многогранность его и привлекает. Ведь он и сам многогранен как минимум в направлениях профессиональной реализации. Мало того что дирижер и органист (это не столь редкое сочетание), так еще и специалист по авиации. Его отец возглавлял аэропорт Будапешта, и юный Шомодьи-Тот всерьез раздумывал, пойти в летчики или музыканты. В итоге искусство перевесило, однако любовь к небу не прошла. И сейчас Даниэль не только периодически садится за штурвал, но еще и руководит крупным бизнесом, связанным с самолетами.
Шомодьи-Тот рассказал «Известиям», что в будущем он хотел бы не только поиграть, но и полетать в качестве пилота в России, а главное — нацелен на совместный бизнес с нашими компаниями по разработке и производству гидропланов, как только позволит международная обстановка.
Фото: пресс-служба ГАСО РТ.
Ну, а пока маэстро рад совместному музицированию с русскими.
— В течение одного вечера сыграть на прекрасном органе и затем продирижировать одним из лучших симфонических оркестров — это уникальная возможность и большая честь для меня, — не перестает он благодарить Сладковского и фестиваль за приглашение.
И обещает приехать снова, на юбилей худрука ГАСО РТ в октябре. Помимо этого, органист хотел бы выступить в других городах России. Так что не исключено, вслед за Хироко Иноуэ его связи с нашей страной вскоре станут еще более тесными.