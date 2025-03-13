Дунайские вольны: зачем музыканты из Венгрии, Японии и Англии приехали в Казань

Для Шомодьи-Тот это композитор № 1. Но, возможно, как раз такая парадоксальная многогранность его и привлекает. Ведь он и сам многогранен как минимум в направлениях профессиональной реализации. Мало того что дирижер и органист (это не столь редкое сочетание), так еще и специалист по авиации. Его отец возглавлял аэропорт Будапешта, и юный Шомодьи-Тот всерьез раздумывал, пойти в летчики или музыканты. В итоге искусство перевесило, однако любовь к небу не прошла. И сейчас Даниэль не только периодически садится за штурвал, но еще и руководит крупным бизнесом, связанным с самолетами.