Календарь на 13 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 марта — день, когда стоит задуматься о состоянии почек. Если со здоровьем у вас все в порядке, самое время открыть бутылочку освежающего рислинга. В Японии сегодня праздник танцев в древнем святилище в Наре, а в Люксембурге — фестиваль огня. Иудеи по всему миру начинают отмечать один из своих самых веселых праздников — Пурим. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 13 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».