Король консервов: как сколотил состояние и почему всё потерял в России владелец «Главпродукта» Леонид Смирнов

Полное имя бизнесмена — Смирнов Леонид Михайлович, сейчас ему 71 год. Его полный американский тёзка — владелец Universal Beverage Company — человек семейный: у него есть американка-жена по имени Джанет (Janet), ей 62 года, и, похоже, 41-летняя дочь Мишель. Члены семьи, судя по местным бизнес-реестрам, кроме этой фирмы аффилированы ещё с десятком юрлиц, работающих в сфере потребительских товаров, в том числе продовольствия, а также в сфере недвижимости и строительства. Забавно, что среди них есть даже с таким замысловатым для американского уха названием, как «Рублёвка инвестментс».