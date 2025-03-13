На следующей неделе курс валют пробьёт ключевую отметку. На какой уровень выйдет рубль

— Мы полагаем, что в ближайшее время рубль будет умеренно крепким в силу сезонных факторов: более слабого спроса на валюту со стороны импортёров и населения и более активных продаж валюты экспортёрами под дивидендные выплаты. Впрочем, потенциал укрепления рубля, по нашим оценкам, будет исчерпан на уровнях 80−85 за доллар, после чего рубль начнёт возвращаться к более обоснованным значениям в пределах 95−100. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 85,3−89,3 за доллар, — полагает Наталия Пырьева.