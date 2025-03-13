В Испании обнаружили останки неизвестного ранее вида древнего человека

Исследование также помогло восстановить картину окружающей среды, в которой жили подобный вид древних людей. Полученные данные указывают на то, что в то время климат в регионе был теплым и влажным, а ландшафт представлял собой сочетание лесов, открытых пространств и водоемов. Ученые также обнаружили наличие богатой и разнообразной фауны.