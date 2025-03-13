В Испании обнаружили останки неизвестного ранее вида древнего человека

Ученые нашли в пещере Сима-дель-Элефанте в испанской провинции Бургос, фрагмент лицевого скелета древнего человека, который жил от 1,4 до 1,1 млн лет назад и принадлежал к ранее неизвестному виду. Об этом говорится в исследовании экспертов в журнале Nature.
«Эта окаменелость (ATE7−1) представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день», — следует из сообщения.
Найденные фрагменты древнего человека включают череп, верхнюю челюсть и часть костей левой стороны лица взрослого человека.
Исследование также помогло восстановить картину окружающей среды, в которой жили подобный вид древних людей. Полученные данные указывают на то, что в то время климат в регионе был теплым и влажным, а ландшафт представлял собой сочетание лесов, открытых пространств и водоемов. Ученые также обнаружили наличие богатой и разнообразной фауны.
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