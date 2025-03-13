Прикосновение Солнца. Что такое корональная дыра и почему магнитные бури повторяются регулярно

Они на Солнце есть практически всегда, но это не обязательно означает летящий к нам поток космической радиации, заверил гелиофизик. По его словам, в «спокойные» годы, то есть в период минимальной солнечной активности, такие «полости» образуются в окрестностях полюсов светила и могут держаться там годами, но до нашей планеты оттуда солнечный ветер не долетает: Земля и вообще все планеты в системе обращаются вокруг звезды в плоскости её экватора, поэтому плазма из солнечных полярных регионов пролетает мимо нас.