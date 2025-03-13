Полиция Буэнос-Айреса разгоняет митинг пенсионеров водометами и газовыми шашками

Полиция Буэнос-Айреса была вынуждена применить водометы и шашки со слезоточивым газом против участников акции протеста в среду 12 марта. Об этом информирует Reuters.
Сообщается, что на митинг вышли пенсионеры, которые протестовали против маленьких пенсий и низкого уровня жизни. При этом поддержать протестующих пенсионеров пришли футбольные фанаты, представляющие различные футбольные клубы Аргентины.
Фанаты вступили в столкновения с полицией, забросав стражей порядка палками, бутылками и камнями, которые они выковыривали из мостовой. В какой-то момент фанатам удалось оттеснить полицейских, однако правоохранители подтянули дополнительные силы и начали рассеивать протестующих.
Накануне депутаты оппозиции обвинили сестру президента Аргентины Милея в получении взяток, ей грозит уголовное дело.
При этом самого президента Аргентины Хавьера Милея также завалили исками — их уже больше сотни. Всё из-за того, что он в соцсетях продвигал какую-то схему с криптовалютой, которая, скорее всего, оказалась мошеннической.