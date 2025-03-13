Самозапрет на кредиты в 2025 году: как это работает, подводные камни

Самозапрет начнёт действовать на следующий день после оформления услуги. Информация об этом попадёт во все квалифицированные бюро кредитной истории (КБКИ) и появится в кредитной истории (КИ) клиента. Если у физлица ещё нет кредитной истории, то бюро сформирует её и добавит информацию о самозапрете. Сообщение об обновлении придёт на портал «Госуслуги» или в МФЦ.