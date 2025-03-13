ТАСС: житель Подмосковья осужден на 14 лет за диверсии в интересах Украины

«Чернову [по совокупности преступлений окончательно] назначили 14 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен провести в тюрьме, а остальные 11 лет в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей», — рассказала собеседница агентства.