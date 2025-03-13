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ТАСС: житель Подмосковья осужден на 14 лет за диверсии в интересах Украины

В Москве осудили на 14 лет организатора диверсий в интересах ГУР Украины.

Источник: Комсомольская правда

Житель Подмосковья Артем Чернов приговорен Московским областным судом к 14 годам лишения свободы за организацию диверсий в интересах ГУР Украины. Об ТАСС сообщили в суде.

Ранее Чернов признал вину в организации четырех диверсий в интересах ГУР Украины на территории России.

«Чернову [по совокупности преступлений окончательно] назначили 14 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен провести в тюрьме, а остальные 11 лет в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей», — рассказала собеседница агентства.

Помимо этого, дополнительным наказанием также назначено ограничение свободы на полтора года.

Уточняется, что подсудимый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, раскрыв всех участников диверсий. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее жительница Украины Наталья Шульга была приговорена к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей за попытку подрыва одной из опор ЛЭП, связывающую Запорожскую АЭС с потребителями электричества.