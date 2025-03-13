ФК «Урал» сразится со столичным топ-клубом в полуфинале Кубка России

Четвертьфинал для «Урала» прошел в два этапа. Оба раза «шмелям» достались клубы из Премьер-лиги. Перед зимней паузой ФК «Урал» обыграл подмосковные «Химки» по пенальти. Уже после екатеринбуржцы одолели «Рубин» из Казани со счетом 1:0. Дважды уральцы играли дома на «Екатеринбург-Арене».