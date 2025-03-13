ФК «Урал» сразится со столичным топ-клубом в полуфинале Кубка России

Соперниками «Урала» в Кубке также могли стать «Ахмат» или «Локомотив».
Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) встретится в первом этапе полуфинала Пути регионов Fonbet Кубка России с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Определился соперник и место проведения следующего матча в рамках Fonbet Кубка России», — написали в telegram-канале «Урала». Матч пройдет в гостях на «Лукойл-Арене». Ориентировочно он назначен на 15−17 апреля. В другой паре сойдутся «Ахмат» (Грозный) и «Локомотив» (Москва).
Четвертьфинал для «Урала» прошел в два этапа. Оба раза «шмелям» достались клубы из Премьер-лиги. Перед зимней паузой ФК «Урал» обыграл подмосковные «Химки» по пенальти. Уже после екатеринбуржцы одолели «Рубин» из Казани со счетом 1:0. Дважды уральцы играли дома на «Екатеринбург-Арене».