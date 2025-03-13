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Трамп не продлил лицензию на расчеты за ресурсы РФ через санкционные банки

В Белом доме не уведомлены о том, продлил ли Трамп лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии Министерства финансов, которая разрешала иностранным компаниям осуществлять расчеты за энергоресурсы России через банки, находящиеся под санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в разговоре с телеканалом Fox News.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Ливитт.

Так, генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные операции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Однако срок ее действия истек 12 марта 2025 года, что по мнению экспертов, может вызвать рост цен на нефть на пять долларов за баррель.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что Россия не использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для политического давления на Австрию или другие государства.