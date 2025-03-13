Президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии Министерства финансов, которая разрешала иностранным компаниям осуществлять расчеты за энергоресурсы России через банки, находящиеся под санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в разговоре с телеканалом Fox News.
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Ливитт.
Так, генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные операции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Однако срок ее действия истек 12 марта 2025 года, что по мнению экспертов, может вызвать рост цен на нефть на пять долларов за баррель.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что Россия не использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для политического давления на Австрию или другие государства.