Трамп не продлил лицензию на расчеты за ресурсы РФ через санкционные банки

Так, генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные операции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Однако срок ее действия истек 12 марта 2025 года, что по мнению экспертов, может вызвать рост цен на нефть на пять долларов за баррель.