В ГД предложили предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

«Давайте сначала обеспечим жильем тех, кто родился в нашей стране, вырос тут, кто связывает с ней свою жизнь и жизнь своих детей. Это вопрос элементарной справедливости. Ситуация, при которой один из супругов может вообще не быть гражданином РФ, а при этом получать поддержку от нее, еще и в приоритетном порядке — недопустима. А в случае с семьями тех, кто недавно получил гражданство, безусловно должен быть и минимальный критерий о сроке проживания в том регионе, который софинансирует эту меру поддержки», — заключил он.