Тишковец: В пятницу 14 марта на Москву обрушится девятибалльный шторм

Девятибалльный шторм прогнозируют синоптики в пятницу 14 марта в Москве. При этом порывы ветра будут достигать 18−23 метра в секунду, это соответствует шторму в девять баллов по шкале Бофорта. Пик опасного природного явления придется на 15−18 часов, информировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.