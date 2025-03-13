Тишковец: В пятницу 14 марта на Москву обрушится девятибалльный шторм

Девятибалльный шторм прогнозируют синоптики в пятницу 14 марта в Москве. При этом порывы ветра будут достигать 18−23 метра в секунду, это соответствует шторму в девять баллов по шкале Бофорта. Пик опасного природного явления придется на 15−18 часов, информировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«При таком ветре воздушный поток давит силой до 30−35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы», — сказано в релизе.
Сообщается, что зона штормового ветра распространится на всю Центральную Россию. К выходным же ветер утихнет, зато резко похолодает.
Тем временем синоптик Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге 14 марта из-за северного ветра и резкого похолодания ожидаются осадки в виде сильного снега, который закончится только к середине дня. Температура воздуха перейдет через 0 градусов и будет сохраняться слабоотрицательной.