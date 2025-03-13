Астрономы заявили, что Луна может покраснеть во время затмения 14 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лунный диск может покраснеть во время максимальной фазы затмения, которое ожидается 14 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Потемнение может быть очень интенсивным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. В 09:59 мск 14 марта наступит максимальная фаза полного затмения. В этот момент потемнение (покраснение) Луны максимально», — отметили астрономы, добавив, что спутник Земли будет находиться в земной тени чуть больше часа.
В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов потемнение лунного диска может отличаться от затмения к затмению, пояснили ученые. Интенсивность красноватого оттенка может варьироваться от серо-бурого до оранжевого.
Красноватый оттенок Луна приобретает из-за того, что освещается преломленными в земной атмосфере длинноволновыми красными или оранжевыми лучами.
В России затмение будет наблюдаться на Чукотском и Камчатском полуостровах, а также в Магаданской области. Событие также доступно для наблюдения из Тихого океана, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Аляски, из Западной Европы и Западной Африки.