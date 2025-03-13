Астрономы заявили, что Луна может покраснеть во время затмения 14 марта

«Потемнение может быть очень интенсивным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. В 09:59 мск 14 марта наступит максимальная фаза полного затмения. В этот момент потемнение (покраснение) Луны максимально», — отметили астрономы, добавив, что спутник Земли будет находиться в земной тени чуть больше часа.