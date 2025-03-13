Сенатор Шумер: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет

Работа американского правительства может быть частично приостановлена, если демократы в Сенате отклонят бюджетный законопроект, внесенный республиканцами. Об этом заявил старший сенатор США Чак Шумер во время выступления на заседании.
«Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе», — пояснил Шумер.
Кроме этого, он подчеркнул, что демократы единогласно поддерживают принятие «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля. Это решение обеспечит непрерывную работу правительства и предоставит Конгрессу время для согласования законопроекта, приемлемого для обеих политических партий.
Ранее правительство США уже приостанавливало работу из-за непринятия бюджета.