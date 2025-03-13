Сенатор Шумер: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет

Кроме этого, он подчеркнул, что демократы единогласно поддерживают принятие «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля. Это решение обеспечит непрерывную работу правительства и предоставит Конгрессу время для согласования законопроекта, приемлемого для обеих политических партий.