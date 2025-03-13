«Известия»: инфляция в России замедлится только к осени

«Устойчивое снижение инфляции начнется лишь во втором полугодии 2025 года, считают шесть из десяти опрошенных экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался», — написали «Известия» со ссылкой на экспертов.