«Известия»: инфляция в России замедлится только к осени

Некоторые эксперты отмечают, что рост цен замедлился уже сейчас.
Устойчивое снижение инфляции в России начнется во втором полугодии 2025 года. С таким прогнозом выступили большинство экспертов, опрошенных журналистами. До второй половины текущего года, по их мнению, ситуация с инфляцией будет оставаться напряженной.
«Устойчивое снижение инфляции начнется лишь во втором полугодии 2025 года, считают шесть из десяти опрошенных экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался», — написали «Известия» со ссылкой на экспертов.
Аналитики Центрального банка РФ также подтверждают, что наблюдаются признаки замедления роста цен. Однако стабильность этого процесса пока вызывает вопросы.
На динамику цен в стране влияют внешние и внутренние факторы. С одной стороны, рост цен стимулируется внешними ограничениями и нестабильностью в международной торговле, с другой — бюджетной политикой и дефицитом рабочей силы. Также на инфляцию оказывает влияние курс рубля и политика регулирования цен на топливо.
Ожидания экспертов относительно снижения инфляции в России различаются: ранее некоторые аналитики, включая доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, предсказывают начало замедления роста цен уже в марте-апреле. Эти прогнозы основываются на текущих экономических тенденциях, включая бюджетную политику, динамику доходов населения и курс национальной валюты.