Блогеры-инфоцыгане в России разорились на 4 млрд за три года

«Пик популярности блогеров-инфоцыган в России прошел. На это указывают их доходы: по итогам 2024-го прибыль составила около 300−500 млн рублей против 4,5 млрд в 2022-м. Прибыль Александры Митрошиной, которую недавно задержали за неуплату налогов, сократилась с 650 млн до 150 млн. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии, и вовсе прекратила свою работу», — пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств.