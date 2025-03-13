«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

А вечером 11 марта дополнительное время и серию пенальти увидели в Ливерпуле. Успеха добился французский ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В этом матче он не играл, ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отразил два удара в серии 11-метровых ударов.