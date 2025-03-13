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«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» победил «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов, по сумме двух матчей обеспечив себе проход в четвертьфинал. Исход противостояния решался в серии пенальти, в которой точнее оказался королевский клуб.

Источник: Life.ru

Хозяевам поля стадиона «Метрополитано» удалось забить уже на первой минуте игры, отличился полузащитник Конор Галлахер. Больше командам в основное время отличиться не удалось. В серии пенальти удар игрока «матрасников» Хулиана Альвареса не засчитали из-за двойного касания мяча, а Маркос Льоренте попал в перекладину. Антонио Рюдигер поставил точку.

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал, где встретится с английским «Арсеналом». В 1/16 финала, напомним, «Реал» обыграл «Манчестер Сити».

А вечером 11 марта дополнительное время и серию пенальти увидели в Ливерпуле. Успеха добился французский ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В этом матче он не играл, ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отразил два удара в серии 11-метровых ударов.