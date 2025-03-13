«СКА-Нефтяник» выиграл первый матч полуфинальной серии

Впрочем, чтобы сравнять счет, гостям понадобилось всего пять минут. Правда, ответный гол стал плодом не агрессивных действий в нападении. «Водник» ответил успешным розыгрышем углового. В дальнейшем по ходу матча архангелогородцы подали еще 16 угловых, но цели более не достиг ни один из них! Притом что возможностей добиться успеха с игры у подопечных Ивана Максимова в этот вечер было, прямо скажем, не много. В тех же редких эпизодах, когда хоккеистам «Водника» удавалось-таки выйти на убойную позицию, на последнем рубеже обороны блестяще действовал Григорий Лапин.