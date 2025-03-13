«СКА-Нефтяник» выиграл первый матч полуфинальной серии

На домашнем льду в арене «Ерофей» хабаровчане скрестили клюшки со старыми знакомыми из архангельского «Водника», сообщает ИА AmurMedia.
Вице-чемпионы России — хоккеисты «Водника» — «пришвартовались» в Хабаровске, полные решимости поставить дальневосточникам в полуфинальной серии «мат в два хода». Несмотря на утомительный перелет, гости с первых же секунд постарались опрокинуть оборону хозяев мощным натиском. Однако, судя по всему, хабаровчане были готовы к подобным действиям со стороны соперников.
Хозяева предельно собрано сыграли «вторым номером», сделав ставку на контригру. Успех хабаровчанам принесла буквально первая же вылазка к воротам архангелогородцев. Стараясь ликвидировать опасный прорыв с правого фланга, гости потеряли из поля зрения капитана «армейцев» Юрия Шардакова, и тот, находясь в пределах штрафной площади, кистевым броском отправил мяч в дальний от вратаря поморов угол.
Впрочем, чтобы сравнять счет, гостям понадобилось всего пять минут. Правда, ответный гол стал плодом не агрессивных действий в нападении. «Водник» ответил успешным розыгрышем углового. В дальнейшем по ходу матча архангелогородцы подали еще 16 угловых, но цели более не достиг ни один из них! Притом что возможностей добиться успеха с игры у подопечных Ивана Максимова в этот вечер было, прямо скажем, не много. В тех же редких эпизодах, когда хоккеистам «Водника» удавалось-таки выйти на убойную позицию, на последнем рубеже обороны блестяще действовал Григорий Лапин.
Хабаровчане же продолжали ловить свои шансы в контратаках. На 22-й минуте Семен Чупин вывел в чистый прорыв Владимира Каланчина, но наш нападающий не смог выиграть дуэль у Игоря Долгополова. Однако спустя десять минут, после того как оборону «Водника» через левый фланг протаранил Алан Джусоев, успеха добился Александр Егорычев, а под занавес первого тайма индивидуальным мастерством в очередной раз блеснул Туомас Мяяття. Увы, сохранить фору в два мяча до перерыва «армейцам» не удалось. В ответной атаке «Водник» заработал 12-метровый, который безупречно исполнил «злой гений» хабаровчан, капитан «Водника» Евгений Дергаев.
Во втором тайме борьба на поле еще более обострилась. Соперники попеременно штурмовали оборонительные порядки друг друга, но до опасных моментов дело доходило нечасто. В этот вечер защита явно превалировала над атакой. Кроме того, выше всех похвал сыграли вратари. Развязка наступила за семь минут до окончания основного времени матча, после того как Дмитрий Сидоров реализовал 12-метровый штрафной удар в ворота архангелогородцев, увеличив преимущество «СКА-Нефтяника» до двух мячей. Времени, чтобы спастись, «Воднику» уже не хватило.
Хабаровчане повели в серии 1:0, и 15 марта соперники продолжат спор за выход в финал уже в Архангельске.