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Диетолог Поляков: тяга к мясной пище может указывать на анемию

Желание поесть котлет или шашлыка может быть связано с белковой недостаточностью.

Источник: Аргументы и факты

Повышенная тяга к мясным блюдом может быть симптомом анемии, отметил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Повышенная потребность в мясе может возникнуть у девушек в определенные дни цикла поскольку мясо содержит в своем составе железо. Также желание съесть шницель может говорить о белковой недостаточности или анемии», — объяснил эксперт.

По словам Полякова, повышенная потребность в мясных продуктах может отмечаться у тех, кто недавно перенес болезнь.

«Для некоторых эмоционально нестабильных граждан, любящих различные практики, мясо является таким якорем, способом заземления, возвращения к земным делам. То есть для таких людей белковая, мясная пища становится способом стабилизации психики», — добавил диетолог.

Ранее Поляков объяснил, что тяга к мучному может оказаться симптомом диабета.